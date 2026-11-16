Molecular Partners Aktie

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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Langfristige Anlage 16.11.2026 10:03:29

SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Molecular Partners-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Molecular Partners-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Molecular Partners-Papier an diesem Tag bei 4,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,000 Molecular Partners-Aktien. Die gehaltenen Molecular Partners-Aktien wären am 13.11.2026 60,00 CHF wert, da der Schlussstand 2,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,00 Prozent verringert.

Molecular Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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