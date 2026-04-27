Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Lohnendes Molecular Partners-Investment?
|
27.04.2026 10:03:32
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Molecular Partners-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,42 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 292,398 Molecular Partners-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie auf 3,27 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 956,14 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,39 Prozent verringert.
Der Molecular Partners-Wert an der Börse wurde auf 122,47 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
|
10:03
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
20.04.26
|Verluste in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.04.26
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI aktuell: SPI zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Molecular Partners AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Molecular Partners AG
|3,58
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.