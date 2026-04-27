SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Molecular Partners-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,42 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 292,398 Molecular Partners-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie auf 3,27 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 956,14 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,39 Prozent verringert.

Der Molecular Partners-Wert an der Börse wurde auf 122,47 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at