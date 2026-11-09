Molecular Partners Aktie

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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Performance unter der Lupe 09.11.2026 10:03:46

SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Molecular Partners-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Molecular Partners-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3,29 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investierten, hätten nun 3 044,140 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 2,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 914,76 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,85 Prozent.

Der Börsenwert von Molecular Partners belief sich jüngst auf 99,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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