SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 10 Jahren bedeutet

Am 20.04.2016 wurde die Molecular Partners-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,643 Molecular Partners-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11,91 CHF, da sich der Wert einer Molecular Partners-Aktie am 17.04.2026 auf 3,27 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88,09 Prozent verringert.

Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 122,28 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at