SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Molecular Partners-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Molecular Partners-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,704 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,41 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12,63 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87,37 Prozent abgenommen.

Der Molecular Partners-Wert an der Börse wurde auf 127,64 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at