Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Profitabler Molecular Partners-Einstieg?
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren bedeutet
Am 08.06.2021 wurde das Molecular Partners-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 40,984 Molecular Partners-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,95 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 05.06.2026 auf 3,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 87,70 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Molecular Partners belief sich jüngst auf 112,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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