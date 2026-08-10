Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Lukrative Molecular Partners-Anlage?
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Molecular Partners-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Molecular Partners-Anteile bei 24,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,494 Molecular Partners-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 3,24 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 86,56 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Molecular Partners belief sich zuletzt auf 121,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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