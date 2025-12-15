Molecular Partners Aktie
15.12.2025 10:04:02
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 15.12.2022 wurden Molecular Partners-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Molecular Partners-Papier bei 6,27 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 159,490 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 539,07 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Anteils am 12.12.2025 auf 3,38 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -46,09 Prozent.
Alle Molecular Partners-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 126,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
