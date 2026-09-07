Molecular Partners Aktie

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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Molecular Partners-Investmentbeispiel 07.09.2026 10:04:00

SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 07.09.2016 wurden Molecular Partners-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 416,667 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 3,49 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 454,17 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 85,46 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Molecular Partners einen Börsenwert von 133,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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