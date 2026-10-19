Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Lohnendes Molecular Partners-Investment?
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor 3 Jahren angefallen
Am 19.10.2023 wurden Molecular Partners-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,51 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investierten, hätten nun 2 853,067 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Molecular Partners-Anteile wären am 16.10.2026 8 844,51 CHF wert, da der Schlussstand 3,10 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,55 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Molecular Partners eine Börsenbewertung in Höhe von 118,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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