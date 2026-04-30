Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Lohnende Montana Aerospace-Anlage?
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30.04.2026 10:03:37
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Montana Aerospace-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Montana Aerospace-Papiers betrug an diesem Tag 16,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Montana Aerospace-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,606 Montana Aerospace-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 251,52 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Papiers am 29.04.2026 auf 20,65 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,15 Prozent gesteigert.
Montana Aerospace erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,32 Mrd. CHF. Der Montana Aerospace-Börsengang fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Das Montana Aerospace-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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