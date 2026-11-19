Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Lukrative Montana Aerospace-Investition?
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19.11.2026 10:03:23
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Montana Aerospace-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,579 Montana Aerospace-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie auf 22,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,37 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,37 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Montana Aerospace betrug jüngst 1,41 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Papiere an der Börse SWX war der 12.05.2021. Zum Börsendebüt des Montana Aerospace-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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