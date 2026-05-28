SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Montana Aerospace-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Montana Aerospace-Papiers betrug an diesem Tag 18,44 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 542,299 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Montana Aerospace-Papiers auf 22,75 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 337,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,37 Prozent vermehrt.

Am Markt war Montana Aerospace jüngst 1,41 Mrd. CHF wert. Am 12.05.2021 fand der erste Handelstag des Montana Aerospace-Papiers an der Börse SWX statt. Das Montana Aerospace-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at