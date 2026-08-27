SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Montana Aerospace-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Montana Aerospace-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12,52 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Montana Aerospace-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,987 Montana Aerospace-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 200,48 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Anteils am 26.08.2026 auf 25,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100,48 Prozent zugenommen.

Der Montana Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 1,57 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Anteile an der Börse SWX war der 12.05.2021. Das Montana Aerospace-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at