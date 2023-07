SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Montana Aerospace gekostet

Vor Jahren Montana Aerospace-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Montana Aerospace-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,34 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 54,526 Montana Aerospace-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 721,92 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 27,81 Prozent vermindert.

Am Markt war Montana Aerospace jüngst 835,93 Mio. CHF wert. Am 12.05.2021 wagte die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Das Montana Aerospace-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at