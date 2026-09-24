SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Montana Aerospace-Aktie Anlegern gebracht.

Montana Aerospace-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,64 CHF. Bei einem Montana Aerospace-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79,114 Montana Aerospace-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 23,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 859,18 CHF wert. Mit einer Performance von +85,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Montana Aerospace-Aktie fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Montana Aerospace-Papiers lag beim Börsengang bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at