Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Langfristige Performance
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24.09.2026 10:03:25
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen
Montana Aerospace-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,64 CHF. Bei einem Montana Aerospace-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79,114 Montana Aerospace-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 23,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 859,18 CHF wert. Mit einer Performance von +85,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Montana Aerospace-Aktie fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Montana Aerospace-Papiers lag beim Börsengang bei 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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