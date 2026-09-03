Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Rentable Montana Aerospace-Anlage?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Montana Aerospace-Anteile an diesem Tag bei 36,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, hätte er nun 27,064 Anteile im Depot. Die gehaltenen Montana Aerospace-Aktien wären am 02.09.2026 642,76 CHF wert, da der Schlussstand 23,75 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 642,76 CHF, was einer negativen Performance von 35,72 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Montana Aerospace eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. CHF. Am 12.05.2021 fand der erste Handelstag des Montana Aerospace-Papiers an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Montana Aerospace-Papiers bei 29,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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