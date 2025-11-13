Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Rentables Montana Aerospace-Investment?
|
13.11.2025 10:04:25
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Montana Aerospace-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Montana Aerospace-Papier bei 15,74 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Montana Aerospace-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 635,324 Montana Aerospace-Aktien. Die gehaltenen Montana Aerospace-Anteile wären am 12.11.2025 19 027,95 CHF wert, da der Schlussstand 29,95 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 19 027,95 CHF, was einer positiven Performance von 90,28 Prozent entspricht.
Montana Aerospace wurde am Markt mit 1,87 Mrd. CHF bewertet. Am 12.05.2021 wurden Montana Aerospace-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Montana Aerospace-Papiers belief sich damals auf 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Montana Aerospacemehr Nachrichten
|
13.11.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
13.11.25
|SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI aktuell: SPI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)