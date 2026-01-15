SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren verdient

Am 15.01.2023 wurden Montana Aerospace-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,14 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 58,343 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 872,81 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 14.01.2026 auf 32,10 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 872,81 CHF, was einer positiven Performance von 87,28 Prozent entspricht.

Montana Aerospace erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,17 Mrd. CHF. Am 12.05.2021 wagte die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Montana Aerospace-Aktie wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

