SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Montana Aerospace-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Montana Aerospace-Anteile an diesem Tag bei 13,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, befänden sich nun 769,231 Montana Aerospace-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.08.2024 gerechnet (18,52 CHF), wäre die Investition nun 14 246,15 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,46 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Montana Aerospace betrug jüngst 1,14 Mrd. CHF. Am 12.05.2021 wagte die Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Die Montana Aerospace-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at