SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Montana Aerospace-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Montana Aerospace-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, hätte er nun 267,738 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 22,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 930,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,70 Prozent verringert.

Der Marktwert von Montana Aerospace betrug jüngst 1,42 Mrd. CHF. Die Montana Aerospace-Aktie wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Montana Aerospace-Papier bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at