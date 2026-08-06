Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Lukratives Montana Aerospace-Investment?
|
06.08.2026 10:03:55
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Montana Aerospace-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie betrug an diesem Tag 36,55 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,736 Montana Aerospace-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie auf 25,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,90 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,10 Prozent abgenommen.
Montana Aerospace war somit zuletzt am Markt 1,58 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Montana Aerospace-Aktie fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Montana Aerospace-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Montana Aerospace
Analysen zu Montana Aerospace
Aktien in diesem Artikel
|Montana Aerospace
|26,40
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.