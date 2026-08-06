Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

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Lukratives Montana Aerospace-Investment? 06.08.2026 10:03:55

SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Montana Aerospace-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Montana Aerospace-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie betrug an diesem Tag 36,55 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,736 Montana Aerospace-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie auf 25,55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,90 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,10 Prozent abgenommen.

Montana Aerospace war somit zuletzt am Markt 1,58 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Montana Aerospace-Aktie fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Montana Aerospace-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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