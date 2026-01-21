SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: Hätte sich eine Newron PharmaceuticalsAz-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentiert?

Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,85 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 419,287 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers auf 23,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 937,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,63 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 474,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at