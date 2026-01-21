Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Frühes Investment
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: Hätte sich eine Newron PharmaceuticalsAz-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentiert?
Vor 10 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,85 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 419,287 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers auf 23,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 937,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,63 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 474,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
21.01.26
|SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.01.26
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: Hätte sich eine Newron PharmaceuticalsAz-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentiert? (finanzen.at)
|
20.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start in Rot (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Aktien in diesem Artikel
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|22,15
|-4,11%