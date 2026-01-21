Newron Pharmaceuticals Aktie

Frühes Investment 21.01.2026 10:04:21

SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: Hätte sich eine Newron PharmaceuticalsAz-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentiert?

Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,85 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 419,287 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers auf 23,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 937,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,63 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 474,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.

Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 22,15 -4,11% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

