SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Newron PharmaceuticalsAz-Papier 2,73 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hat, hat nun 36,630 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers auf 25,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 915,75 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 815,75 Prozent vermehrt.

Newron PharmaceuticalsAz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 508,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at