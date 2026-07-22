Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Hochrechnung
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22.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Newron PharmaceuticalsAz-Papier 5,48 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Newron PharmaceuticalsAz-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182,482 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 135,04 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 113,50 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz belief sich zuletzt auf 236,62 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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