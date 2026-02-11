Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Rentables Newron PharmaceuticalsAz-Investment?
|
11.02.2026 10:04:06
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,97 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 367,003 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67 508,42 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 10.02.2026 auf 20,05 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 575,08 Prozent.
Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 394,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!