SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,97 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 367,003 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67 508,42 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Papiers am 10.02.2026 auf 20,05 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 575,08 Prozent.

Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 394,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at