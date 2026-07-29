SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Anteile betrug an diesem Tag 2,35 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, befänden sich nun 4 255,319 Newron PharmaceuticalsAz-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Aktien wären am 28.07.2026 51 234,04 CHF wert, da der Schlussstand 12,04 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +412,34 Prozent.

Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 249,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at