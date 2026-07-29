Newron Pharmaceuticals Aktie

Newron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Newron PharmaceuticalsAz-Investition? 29.07.2026 10:03:44

SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Anteile betrug an diesem Tag 2,35 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, befänden sich nun 4 255,319 Newron PharmaceuticalsAz-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Aktien wären am 28.07.2026 51 234,04 CHF wert, da der Schlussstand 12,04 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +412,34 Prozent.

Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 249,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.

mehr Nachrichten