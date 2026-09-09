SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 9,29 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 076,426 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (12,14 CHF), wäre die Investition nun 13 067,81 CHF wert. Damit wäre die Investition 30,68 Prozent mehr wert.

Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 244,73 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at