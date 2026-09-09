Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Lukrativer Newron PharmaceuticalsAz-Einstieg?
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 9,29 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 076,426 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (12,14 CHF), wäre die Investition nun 13 067,81 CHF wert. Damit wäre die Investition 30,68 Prozent mehr wert.
Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 244,73 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|12,65
|0,80%