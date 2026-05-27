SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie bei 4,36 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 293,578 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 14,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 522,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 225,23 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Newron PharmaceuticalsAz belief sich jüngst auf 292,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at