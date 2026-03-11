SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,82 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investierten, hätten nun 35,461 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 17,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 633,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +533,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Newron PharmaceuticalsAz einen Börsenwert von 370,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at