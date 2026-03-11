Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Lukrative Newron PharmaceuticalsAz-Anlage?
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,82 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investierten, hätten nun 35,461 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 17,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 633,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +533,33 Prozent.
Zuletzt verbuchte Newron PharmaceuticalsAz einen Börsenwert von 370,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
10:03
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.03.26
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.02.26
|SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)