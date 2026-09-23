SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an diesem Tag 2,02 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 495,050 Newron PharmaceuticalsAz-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 11,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 475,25 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 447,52 Prozent erhöht.

Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 238,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at