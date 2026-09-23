Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Lohnende Newron PharmaceuticalsAz-Investition?
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23.09.2026 10:03:49
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an diesem Tag 2,02 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 495,050 Newron PharmaceuticalsAz-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 11,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 475,25 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 447,52 Prozent erhöht.
Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 238,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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