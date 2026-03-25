SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie betrug an diesem Tag 8,32 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Newron PharmaceuticalsAz-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 201,923 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 14,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 067,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 70,67 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Newron PharmaceuticalsAz belief sich jüngst auf 295,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at