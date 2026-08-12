Newron Pharmaceuticals Aktie

Newron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952

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Lohnendes Newron PharmaceuticalsAz-Investment? 12.08.2026 10:04:01

SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an diesem Tag 7,91 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 126,422 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 11,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 486,73 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 48,67 Prozent.

Newron PharmaceuticalsAz wurde am Markt mit 247,85 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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