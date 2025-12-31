SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Newron PharmaceuticalsAz-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie an diesem Tag 8,95 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,173 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie auf 23,85 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,48 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 166,48 Prozent.

Der Newron PharmaceuticalsAz-Wert an der Börse wurde auf 488,05 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at