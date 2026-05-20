SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,77 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 128,700 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.05.2026 auf 14,22 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 830,12 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 83,01 Prozent.

Der Newron PharmaceuticalsAz-Wert an der Börse wurde auf 293,71 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at