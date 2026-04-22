SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie an diesem Tag bei 6,76 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,793 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 242,60 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 21.04.2026 auf 16,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 142,60 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Newron PharmaceuticalsAz einen Börsenwert von 353,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at