Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Anlage im Blick
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, befänden sich nun 16,129 Newron PharmaceuticalsAz-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 204,84 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 23.06.2026 auf 12,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +104,84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz bezifferte sich zuletzt auf 253,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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