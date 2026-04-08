SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.04.2021 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,53 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 395,257 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.04.2026 5 707,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,44 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +470,75 Prozent.

Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 316,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at