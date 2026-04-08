Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Performance im Blick
|
08.04.2026 10:03:55
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.04.2021 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,53 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 395,257 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.04.2026 5 707,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,44 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +470,75 Prozent.
Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 316,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
10:03
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.04.26
|SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.03.26
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.03.26
|EQS-Adhoc: Newron gibt Geschäftsergebnisse 2025 und Ausblick 2026 bekannt (EQS Group)
|
24.03.26
|EQS-News: Newron presents 2025 financial results and provides 2026 outlook (EQS Group)
|
24.03.26
|EQS-News: Newron gibt Geschäftsergebnisse 2025 und Ausblick 2026 bekannt (EQS Group)
|
23.03.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)