Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Investition
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,30 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investierten, hätten nun 546,448 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 16,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 103,83 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz belief sich zuletzt auf 340,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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