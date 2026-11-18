Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,91 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,301 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 8,64 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 451,88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +351,88 Prozent.

Der Marktwert von Newron PharmaceuticalsAz betrug jüngst 181,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at