Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Anlage im Blick
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,91 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,301 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 8,64 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 451,88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +351,88 Prozent.
Der Marktwert von Newron PharmaceuticalsAz betrug jüngst 181,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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