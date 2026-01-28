SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,05 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,050 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.01.2026 238,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138,67 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Newron PharmaceuticalsAz betrug jüngst 417,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at