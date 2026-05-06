Newron Pharmaceuticals Aktie

Newron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952

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Newron PharmaceuticalsAz-Investition im Blick 06.05.2026 10:05:22

SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Newron PharmaceuticalsAz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Newron PharmaceuticalsAz-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie bei 2,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 545,455 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.05.2026 59 727,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,14 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 497,27 Prozent gleich.

Newron PharmaceuticalsAz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 286,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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