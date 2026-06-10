Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Investment im Blick
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,20 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hat, hat nun 61,728 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.06.2026 733,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,88 CHF belief. Mit einer Performance von -26,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Newron PharmaceuticalsAz einen Börsenwert von 254,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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