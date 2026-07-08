SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Newron PharmaceuticalsAz-Papier investiert hätte, hätte er nun 595,238 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.07.2026 7 202,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 27,98 Prozent vermindert.

Newron PharmaceuticalsAz wurde am Markt mit 248,78 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at