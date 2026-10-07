Novavest Real Estate Aktie

Novavest Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248

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Novavest Real Estate-Anlage im Blick 07.10.2026 10:03:42

SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Novavest Real Estate-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 34,27 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 291,779 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 116,77 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 06.10.2026 auf 38,10 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 116,77 CHF, was einer positiven Performance von 11,17 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Novavest Real Estate einen Börsenwert von 387,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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