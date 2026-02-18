SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Novavest Real Estate-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,98 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novavest Real Estate-Aktie investiert, befänden sich nun 285,850 Novavest Real Estate-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 919,93 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 17.02.2026 auf 41,70 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 19,20 Prozent.

Zuletzt verbuchte Novavest Real Estate einen Börsenwert von 423,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at