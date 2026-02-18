Novavest Real Estate Aktie

Novavest Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Novavest Real Estate-Anlage im Blick 18.02.2026 10:04:02

SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Novavest Real Estate-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,98 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novavest Real Estate-Aktie investiert, befänden sich nun 285,850 Novavest Real Estate-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 919,93 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 17.02.2026 auf 41,70 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 19,20 Prozent.

Zuletzt verbuchte Novavest Real Estate einen Börsenwert von 423,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novavest Real Estate AG

mehr Nachrichten