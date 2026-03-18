SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Novavest Real Estate-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,04 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,774 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,19 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 17.03.2026 auf 42,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Novavest Real Estate eine Börsenbewertung in Höhe von 433,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at