SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 39,32 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 254,322 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 10 147,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,47 Prozent angezogen.

Novavest Real Estate war somit zuletzt am Markt 404,80 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at