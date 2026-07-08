SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Novavest Real Estate-Aktie an diesem Tag 37,10 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investierten, hätten nun 26,951 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 069,95 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 07.07.2026 auf 39,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,00 Prozent.

Novavest Real Estate war somit zuletzt am Markt 406,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at