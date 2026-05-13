SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novavest Real Estate-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novavest Real Estate-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,24 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 275,967 Novavest Real Estate-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 949,35 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,49 Prozent angewachsen.

Novavest Real Estate wurde am Markt mit 442,14 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at